Başkan Özlü’den Kandil mesajı

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü Mevlid Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.)’in dünyaya gelişi dolayısıyla idrak edilen Mevlid Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü Hz. Muhammed (S.A.V.)’in güzel ahlakının İslam alemine rehber olması gerektiğini belirterek “Bu gece, alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz’in dünyaya gelişinin senei devriyesini, bizlere rehberliğini idrak edeceğiz. O ki insanlığa Allah’ın elçisi olmuştur. Peygamber Efendimizi hakkıyla tanımak; güzel ahlakı, kardeşliği, ahde vefayı, merhameti, dostluğu, cesareti, adaleti, Allah’a kulluğu anlamak demektir. Mevlidi Nebi’de tefekkür ile bu öğütleri hakkıyla yerine getirmeyi Yüce Allah’tan niyaz ediyor, bu vesile ile milletimizin, tüm İslam aleminin Mevlid Kandilini tebrik ediyorum” dedi.

DÜZCE 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:59

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