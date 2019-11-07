Yaralı köpek için seferber oldular

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü TEM Otoyolunda bir sürücünün çarpması sonucu yaralanan köpeği tedavi altına aldı.

Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü sokakta yaşayan canlılara sahip çıkmaya devam ediyor. Tedaviye muhtaç sokak hayvanlarına müdahale eden ekipler, TEM Otoyolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan köpeğin yardımına koştu. Sakarya mevkiinde meydana gelen kazayı hafif yaralarla atlatan köpek Veteriner hekim eşliğinde barınağa getirilerek tedavi altına alındı. Veteriner hekim yaptığı açıklamada tedavi sürecinin tamamlanması ile Hayvan Hakları Koruma Kanunu gereğince köpeğin doğal yaşam alanına bırakılacağını söyledi.

DÜZCE 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:59

GÜNEŞ 07:25

ÖĞLE 12:44

İKİNDİ 15:27

AKŞAM 17:53

YATSI 19:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.