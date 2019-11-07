Tır devrildi, Zonguldak-Düzce karayolu trafiğe kapandı

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– ZonguldakDüzce karayolunda hurda yüklü tır devrildi, D 655 Karayolu trafiğe kapandı.

Kaza, D655 Karayolu Tepeköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hüseyin E. idaresindeki 81 ER 806 plakalı tır, D655 Karayolu Tepeköy mevkiine geldiği esnada viraja hızlı girince sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolda devrildi. Tırın kasasında bulunan hurda metaller yola ve refüje savrulunca D655 Karayolu’nun Düzce istikameti ve Akçakoca istikameti trafiğe kapandı. Kazada yaralanan olmazken, trafik ve jandarma ekipleri yolu trafiğe açmak için yoğun çaba harcadı. Devrilen tır aracı çekici vasıtasıyla yoldan çekilmesiyle trafik tek şeritten verilmeye başlandı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

DÜZCE 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:59

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