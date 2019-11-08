Futbolun bugünü ve yarını tartışıldı

Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü ile Türkiye Futbol Adamları Derneği’nin (TÜRFAD) ortaklaşa düzenlediği “Spora Dair Her Şey” adlı panelde Türk sporuna önemli katkı sunmuş birbirinden başarılı isimler, öğrencilerle bir araya geldi.

Düzce Üniversitesi Cumhuriyet Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen panelin

açılış konuşmasını gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Levent Görün, panelin gerçekleşmesine katkı sunan Üniversite yönetimine ve emeği geçenlere teşekkür ederek, programın herkes için verimli geçmesi temennisinde bulundu.

Gerçekleştirilen açılış konuşmasından sonra Futbol Adamları Derneği genel Sekreteri Hüsamettin Çelik, panelde konuşma yapacak misafirleri katılımcılara tanıtarak, kürsüye davet etti.

Sporun ve futbolun dünü, bugününü ve yarının tartışıldığı panelde; TÜRFAD Genel Başkanı Av. Levent Erdoğan “Spor Hukuku”, Türkiye Futbol Federasyonu FİFA Eski Hakemi Ertuğrul Dilek “Futbol Hakemliği”, FIFA Eski Hakemi, Merkez Hakem Kurulu Eski Başkanı Mustafa Çulcu “Futbol Hakemliği ve Toplumsal Etkinliği”, Türkiye Gazetesi Spor Yazarı Naci Arkan “Spor Medyası” Jolly Tur Genel Müdürü Sinan Vardar “Spor Turizmi, Spor ve Sponsorluk” konu başlıklarında sunum yaparken, Halter Federasyon Başkanı Tamer Taşpınar, “Türk Sporunda Federasyonlar ve Çalışmaları” ve FIFA Yrd. Eski Hakemi ve Düzce Özel Sağlık Meslek Lisesi ve Teknik Lise Kurucusu Maksut Balta “Hakemlik, Girişimcilik ve Sosyal Sorumluluk” konularında katılımcıları bilgilendirdi.

Türkiye’de sporun ve futbolun gelişmesi için alaylı ile akademik kadronun birlikte çalışması gerektiğinin vurgulandığı panelde, kulüplerin alt yapıya daha fazla önem göstererek milli sporcular yetiştirmesi gerektiğinin altını çizildi. Futbolda eskiye göre daha geride olduğumuzu vurgulayan panelistler, eskiden olanakların daha az olduğunu, kullanılan malzemelerin günümüze göre daha kalitesiz olduğunu ancak bu güne göre daha çok başarı kazanıldığını ifade ettiler.

Sporda yaşanan ayrıştırma ve şiddete de değinen konuşmacılar, eskiden Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve diğer takımların taraftarlarının birlikte müsabakaları izleyebildiklerini, mağlubiyetlerde ve galibiyetlerde taraftarların birbirleri ile sadece dalga geçtiklerini vurgulayarak, günümüzde ise bunun mümkün olmadığını tezahüratların bile şiddet içerikli olduğunu ve farklı takım taraftarların birbirlerine tahammül edemediklerini ifade ettiler.

Kulüplerin çok fazla yabancı oyuncu satın almalarına da değinen misafir konuşmacılar, bu durumun Türk futbolunu olumsuz yönde etkilediğini, başarı ortalamasını aşağıya çektiğini dile getirdiler. Spor Bilimleri Fakültesi mezunlarının daha fazla sporun içerisinde olması gerektiğini vurgulayan konuşmacılar, Türk çocuklarının ve gençlerinin çok yetenekli ve becerikli olduğunu, bunun ciddi anlamda değerlendirilmesi gerektiğini vurguladılar.

Panelin kapanış konuşmasını gerçekleştiren Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haldun Müderrisoğlu, panelin herkes için yararlı ve faydalı geçtiğini belirterek, davetlerini kırmayıp Düzce Üniversitesi’ne geldikleri için davetli konuşmacılara ve programda emeği geçenlere teşekkür etti.

Program sonunda Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar’ı makamında ziyaret eden panelistler, Üniversite’nin yaptığı çalışmalar hakkında bilgilendirildiler. Düzce Üniversitesi’nin spor alanında aldığı başarılar hakkında misafirlere açıklamalarda bulunan Rektörümüz Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirerek, kendilerinin yıllarca elde ettikleri bilgi birikimlerini ve deneyimlerini öğrencilerimizle paylaştıkları için misafir konuşmacılara teşekkür etti.

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