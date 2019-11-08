Kızılay etli pilav dağıttı uzun kuyruklar oluştu Kızılay’dan Mevlid Kandili pilavı 2 bin kişilik pilav bir anda bitti

– Kızılay Düzce Şubesi tarafından dağıtılan 2 bin kişilik Kandil pilavından almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu. Pilav kısa sürede bitti.

Kızılay Düzce Şubesi tarafından Kızılay Haftası ve Mevlid Kandili olması nedeniyle Merkez Büyük Cami ve Cedediye Cami bahçesinde Cuma namazı çıkışında pilav ve ayran dağıtımı yaptı. Namazdan çıkanlar ile çevreden gelen vatandaşlar pilav ve ayran alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

Kızılay düzce Şubesi Başkanı Halil Aydın, “Hem Kızılay Haftası olması, hem de Mevlid kandili olması münasebetiyle biz bugün Düzce merkezdeki iki cami önünde toplam 2 bin kişilik ikramdan bulunmak istedik. Bir haftadır Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında ciddi anlamda Kızılay’ı tanıtmak faaliyetleri hakkında bilgiler vermek adına bir sürü etkinlik yaptık. Halkamıza da teşekküre diyoruz” dedi. Etkinliğe Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli de katıldı.

DÜZCE 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:00

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