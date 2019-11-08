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Düzcespor’un yeni başkanı Gökhan Kapoğlu oldu

İHA

– TFF 3. Lig 1. Gurup'ta mücadele eden Düzcespor'da 49. Başkan Gökhan Kapoğlu oldu.

Düzcespor’un yeni başkanı Gökhan Kapoğlu oldu

– TFF 3. Lig 1. Gurup'ta mücadele eden Düzcespor'da 49. Başkan Gökhan Kapoğlu oldu.
Düzce Belediyesi Kültür Merkezinde yapılan Düzcespor kongresine yoğun katılım oldu. Kongrede konuşma yapan Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Celal Kasapoğlu, bekledikleri enerjiyi yakaladıklarını belirterek, “Düzcespor için tahminimizden daha erken vakitte enerjiyi yakaladık. Biliyorsunuz bizler bir şekilde yönetime girmiştik. Kendimizi sorumlu hissederek gövdemizi taşın altına koymuştuk. Düzcespor için elimizden geleni yapmayı düşünerek buraya kadar geldik. Ligin 11. haftasında 10. sırada bir takım devrediyoruz. Düzcespor hak ettiği değere mutlak surette ulaşmak mecburiyetinde. Gücümüz neyse destek olmaya devam edeceğiz. Bu zor dönemde ‘Biz elimizden geleni yapmaya hazırız’ diyen Gökhan Kapoğlu’na teşekkür ederim. Takımımıza sahip çıkmak adına elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Biz vicdanen rahat ve mutlu bir şekilde, Düzcesporun önünün açık olduğunu görerek devrediyoruz” dedi.

Hesap ve denetim raporlarının okunmasının ardından yeni yönetim kurulu oylamaya sunuldu. Oylamanın ardından Düzcespor’un yeni başkanı seçilen İşadamı Gökhan Kapoğlu memleketin öz evlatları ile bu yola çıktıklarını belirterek, “Yarım asırdan fazladır, kimliğimizi, karakterimizi, ahlakımızı, yeşil sahalara yansıtan Düzcesporumuza, omuz vermek, güç katmak için, memleketimizin öz evlatları ile bu kutlu yola girmiş bulunmaktayız. Gökhan Kapoğlu olarak, adımın lanse edildiği ilk günden beri, her platformda, şahsıma iyi dilek ve temennilerini ileten, değerli hemşehrilerime teşekkür ederim. Bu günü yeniden Düzce, yeniden Düzcespor diyerek bir milat kabul edeceğiz ve hep birlikte daha güzel olacak şiarını, önce şehrimiz, sonra Düzcesporumuzda hayata geçireceğiz. İnanmak başarmanın yarısı ise, azim ve kararlılığımızla Düzcesporu, hak ettiği yere getireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. İnanıyoruz ve hep birlikte başaracağız. Düzcesporun başarılarında buluşmak ümidiyle saygıyla sunuyorum” diye konuştu.

Düzcespor’un yeni yönetim kurulu şu şekilde oluştu:
Celal Kasapoğlu, Erdoğan Bal, Zekeriya Korkmaz, Selahattin Kudu, Taner Çakır, Erdoğan Bıyık, Erkan Seçkin, Saffet Seven, Veysel Demir, Özkan Turan, Barış Özalkan, Burçin Sarıcan, Eren Akgül ve İslam Keleş.
Denetim kurulu ise Ali Tokgöz, Murat Baki Yılmaz ve Yavuz Keleş’ten oluştu.

DÜZCE

08 Kasım 2019 Cuma

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