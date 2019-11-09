Başı mezarlık kapısına sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DÜZCE´de, mezarlık girişindeki demir kapıya başı sıkışan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Düzce Yenitaşköprü Köyü Mezarlığı'nın girişindeki demir kapıya dün akşam sokak köpeğinin başı sıkıştı. Köpeği fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekibi, demir kapıyı kesmek istedi. Ancak bu sırada korkan köpek, itfaiyecilere zor anlar yaşattı. İtfaiye erleri, uzun süren çalışmalar sonunda köpeği kurtardı. Köpek mezarlığa kaçarak gözden kayboldu.



DÜZCE 09 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:01

GÜNEŞ 07:28

ÖĞLE 12:44

İKİNDİ 15:25

AKŞAM 17:51

YATSI 19:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.