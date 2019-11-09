Düzce 23 Nisan ilkokulundan 10 Kasımda anlamlı sergi

Düzce 23 Nisan İlkokulunda 10 Kasım sergisi yapıldı. Sergi büyük ilgi görürken öğrenciler adeta tarihe derin bir yolculuk yaptı.

Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk 'ün 81. ölüm yıldönümü sebebi ile okul öğrencileri öğretmenleri ile hafta boyunca yaptıkları etkinlikleri sergiye dönüştürdüler. Sergi tüm öğrencilerin tarihe derin bir yolculuk yapmasına da vesile oldu. Sergiyi gezen öğrencilerin duygu dolu anlar yaşadıkları gözlemlendi. Bir hafta boyunca açık kalacak olan sergi tüm öğrenci ve veliler tarafından ilgiyle takip edildi.

DÜZCE 09 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:01

GÜNEŞ 07:28

ÖĞLE 12:44

İKİNDİ 15:25

AKŞAM 17:51

YATSI 19:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.