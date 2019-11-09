Başkan Ertan Taşlı’dan 10 Kasım mesajı

5. Bölge Birliği ve Düzce Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 81. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Ertan Taşlı mesajında; “Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ölümünün yıldönümünde saygıyla anıyor, Atatürk’ün en büyük eserim dediği Türkiye Cumhuriyeti’nin güçlenmesi karşısında var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, vefatının 81. yıldönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, onun şahsında dava ve silah arkadaşlarını, Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını bir kez daha rahmetle ve şükranla anıyorum" ifadelerinde bulundu.

DÜZCE 09 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:01

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