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Düzceli bisikletçiler Anıtkabir'e bisikletleriyle çıkacaklar Anıtkabir'i daha önce hiç görmeyen ...

İHA

– Anıtkabire gitmek isteyen Düzce Bisikletçiler Kulübü sporcusu bisikletçiler, sabahın ilk ışıkları ile yola çıktı. Düzceli bisikletçiler, 10 Kasım’da Ankara’da olacaklar.
İçlerinde Anıtkabir’i daha önce hiç görmemiş sporcuların da bulunduğu 25 kişilik bisiklet kafilesi “Ataya Saygı ve Anma Turu” düzenledi. Tur kapsamında Düzce’den bisikletleriyle pedal basarak Ankara’ya gidecek olan bisikletçiler sabahın ilk saatlerinde hazırladıklarını tamamlayarak yola çıktı. Belediye Meydanından toplanan Düzce Bisikletçiler Kulübü sporcusu bisikletçiler, akşama kadar pedal basarak Kızılcahamam’a ulaşmayı planlıyorlar.
Düzce Bisikletçiler Kulübü Başkanı Selim Cicü, “3 Yıldır 10 Kasım’da Atatürk'ü Anıtkabir’de anmak için bisiklet turu düzenliyoruz. Bu sene biraz daha geniş kapsamlı yapalım istedik. Bununla ilgili olarak ta kulübümüzde henüz Anıtkabir’e hiç gitmemiş sporcularımız var. Hem onlar için hayatları boyunca unutamayacakları önemli bir tur yapmalarını sağlamak hem de atamıza saygıyı ön plana çıkartmak için bir tur düzenledik. Bugün Düzce’den pedal çevirerek Anıtkabir’e kadar gideceğiz. İlk hedefimiz 160 Kilometre yapıp Kızılcahamam’a kadar varmak. Diğer günde kalan 81 kilometreyi yapıp 10 Kasım’da atamızın huzurunda olmayı planlıyoruz. Şu anda 26 kişiyiz. İnşallah seneye bu olayı daha da büyütüp Düzce’nin bu konuda önde olmasını sağlayacağız. Anıtkabir'i hiç görmeyen 89 sporcumuz var. Onlara da güzel bir hatıra kalacak” dedi.
Anıtkabir'i daha önce hiç görmeyen ve ilk defa bisikleti ile pedal basarak gidecek olan sporculardan Ali Kurucu; “Sabahın ilk saatlerinde Anıtkabir’e yolculuğa başlamak üzereyiz. 10 Kasım Atamızı anma günümüzde Atamızı anmak adına Ankara’ya kadar pedal basacağız. Yaklaşık 240250 kilometre arası bir kilometre yapacağız. Bu değerli günde herkesin orada olmasını istiyoruz. Biz buradan 25 civarında bisikletli çıkacağız. Ben Anıtkabir’e ilk defa gidiyorum. Çok mutluyum” diye konuştu.

DÜZCE

09 Kasım 2019 Cumartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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