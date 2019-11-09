Velilere Disleksi farkındalık eğitimi

Disleksi Farkındalık Haftası kapsamında Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalım tarafından okullarda öğrenci velilerine yönelik eğitim düzenlendi.

Cumhuriyet İlkokulu ve 23 Nisan İlkokulu’nda gerçekleştirilen eğitimlerde, Düzce Üniversitesi Hastanesi Hemşiresi ve Disleksi Uzman Eğitimcisi Sona Koçak tarafından velilere sunum yapıldı. Disleksiyi, bir çocuğun zekası normal olmasına rağmen; okuma, yazma, matematik, konuşma, dinlenme, anlama ve kendini ifade etme becerilerinden bir ya da birkaçının yaşıtlarına ve zekasına oranla düşük olması olarak tanımlayan Koçak, velilere disleksinin belirtileri ve çeşitleri hakkında bilgiler paylaştı.

Her 5 kişiden birinin disleksi olduğuna dikkat çeken Koçak, zeka düzeyleri normal ve normalin üstünde olan çocukların da disleksi tanısı alabileceğini ifade etti. Öğrenme güçlüğünün tedavisinin, eğitim olduğunun altını çizen Koçak, disleksi tanısı konmuş çocukların bu alanda uzmanlaşmış kişiler tarafından bireysel ya da grup eğitimleri alabileceğini belirtti.

Sona Koçak, velilere “Öğrenme güçlüğü çeken çocuklarınıza öğretmenleriyle ortak bir çalışma planı geliştirebilirsiniz. Çocuğunuzun tüm özelliklerini ve kapasitelerini tanıyarak bu alanda uzmanlaşmış eğitmenlerden bireysel eğitim alabilirsiniz” tavsiyesinde bulunarak sunumunu tamamladı.

DÜZCE 09 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:01

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