Akçakoca'da saat 09:05'te hayat durdu

Tüm ülkede olduğu gibi Akçakoca’da da Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81'inci yılında saygı töreni düzenlendi.

Çelenk sunum törenine Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk ve Belediye Başkan Yardımcısı Yüksel Yılmaz'ın yanı sıra protokol üyelerinin tamamı katıldı. Siyasi parti temsilcileri ile sivil toplum kuruluşu yöneticilerinin de hazır bulunduğu çelenk koyma töreninde farklı okullardan öğrenci ve idareciler de bayrak ve flamalarıyla yer aldılar. Saat 09.05’de çalan sirenlerle birlikte saygı duruşunda bulunuldu. Ardından okunan İstiklal marşı eşliğinde bayraklar yarıya indirildi. İstiklal Marşının okunmasının ardından çelenk töreni sona erdi.

DÜZCE 10 Kasım 2019 Pazar İMSAK 06:02

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