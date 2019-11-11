Kaymakam Öztürk köy yolları çalışmalarını inceledi

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Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk ve beraberindeki heyet ilçede sel afetinde etkilenen köy yollarında incelemelerde bulundu.

Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk, İGM üyeleri si Sinan Cumur, Mustafa Ezer ve İl Özel İdaresinde görevli Teknik Mühendislerle birlikte Paşalar, Hasan Çavuş, Yenice, Esmahanım, Dilaver, Uğurlu köylerindeki köprü, menfez, heyelan, dere yatakları ve asfalt yama altyapı çalışmalarını yerinde incelediler. Selden etkilenen köy yollarındaki asfaltlama çalışmalarının en kısa sürede başlanacağı öğrenildi.

DÜZCE 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:03

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