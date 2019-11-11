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Kaymakam Öztürk köy yolları çalışmalarını inceledi

İHA

Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk ve beraberindeki heyet ilçede sel afetinde etkilenen köy yollarında incelemelerde bulundu.

Kaymakam Öztürk köy yolları çalışmalarını inceledi

Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk ve beraberindeki heyet ilçede sel afetinde etkilenen köy yollarında incelemelerde bulundu.
Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk, İGM üyeleri si Sinan Cumur, Mustafa Ezer ve İl Özel İdaresinde görevli Teknik Mühendislerle birlikte Paşalar, Hasan Çavuş, Yenice, Esmahanım, Dilaver, Uğurlu köylerindeki köprü, menfez, heyelan, dere yatakları ve asfalt yama altyapı çalışmalarını yerinde incelediler. Selden etkilenen köy yollarındaki asfaltlama çalışmalarının en kısa sürede başlanacağı öğrenildi.

DÜZCE

11 Kasım 2019 Pazartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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