3 bant bilardo Atatürk kupası sahibini buldu

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Bilardo il temsilciliğinin düzenlediği 10 Kasım 3 Bant Bilardo Atatürk Kupası, Joker Bilardo Spor Salonu’nda 3 gün sürdü. 52 sporcunun kıyasıya mücadele ettiği müsabakalarda finaller nefes kesti. Finaller sonunda Emrullah Başeğmez birinci oldu.

Düzce’de ilk kez düzenlenen Survival Turnuvası büyük ilgi gördü. Kore’de düzenlenen Survival Bilardo Turnuvası Düzce’de de yapıldı. 4 sporcu bir masada 45’er dakikalık iki periyotta oynanan maçlarda, oyuncuların vuruş sırası kura ile belirlendi. Her iki periyot için her oyuncu, 30’ar puan alarak oyuna başladı. Maç içinde bir oyuncu 1 sayı aldığında, diğer üç rakibinden birer puan kazanarak oyuna devam etti. İlk periyot sona ermeden puanlarının hepsini kaybeden sporcuya iki seçenek sunuldu; İkinci periyottaki 30 puanını alıp oyuna devam etmek ya da kenarda oturup ilk periyotun bitmesini beklemek.

İkinci 45 dakikanın bitmesi ile birlikte, hangi oyuncu en yüksek puana sahip ise oyunu birinci olarak tamamladı. 4’er kişilik gruplar ile başlayan turnuvada, maçların birinci ve ikincileri ile üst tura yükseldi.

Çekişmeli ve heyecanlı geçen üst turların sonunda yarı final müsabakalarında Bora Yayalar ile Savaş Bulut mücadele ederken Emrullah Başeğmez ile Muzaffer Kahraman finale çıkmak için yarıştı. Yarı final müsabakalarında rakiplerini yenen Emrullah Başeğmez ile Savaş Bulut, finalde yarışmaya hak kazandı.

Onlarca bilardo severin soluksuz izlediği final müsabakasında aldığı serilerle şampiyonluğa uzanan Emrullah Başeğmez Atatürk Kupası’nın sahibi oldu.

DÜZCE 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:03

GÜNEŞ 07:30

ÖĞLE 12:44

İKİNDİ 15:24

AKŞAM 17:49

YATSI 19:11

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