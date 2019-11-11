Şehit Bebek Bedirhan için 1111 fidan dikildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile başlatılan Milli Ağaçlandırma Seferberliği kapsamında Kaynaşlı Belediyesi ve Düzce Üniversitesi Meraklılar Topluluğu işbirliğinde Şehit Bebek Bedirhan Karakaya hatıra ormanı oluşturuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile başlatılan Milli Ağaçlandırma Seferberliği kapsamında Düzce'de 61 noktada 40 binin üzerinde fidan toprakla buluştu. Kaynaşlı Belediyesi ve Düzce Üniversitesi Meraklılar Topluluğu işbirliğinde Kaynaşlı Üçköprü mevkiinde Şehit Bebek Bedirhan Karakaya Hatıra Ormanı oluşturuldu. 1111 Kestane fidanının toprakla buluşturulduğu etkinlikte, öğrenciler ve katılımcılar fidanları tek tek elleri ile dikimini gerçekleştirdi. Şehit Bebek Bedirhan Karakaya Hatıra Ormanı’na ayrıca 30 metre uzunluğunda dev Türkiye Haritası ve Dev Türk bayrağının da açılışı yapıldı.

Kaynaşlı Belediye başkanı Birol Şahin, “Bugün çok anlamlı bir gün. Belediyesi olarak 1111 tane fidanın dikimini gerçekleştirmiş olduk. Şehit bebek Bedirhan adına yapıyoruz. Bedirhan Karakaya gerçekten yüreklerimizi dağlayan yüreklerimizi parçalayan bir şekilde şehit edildi teröristler tarafından. Bizde onun anısına Onun ismini vererek diktiğimiz bu araziye Şehit bebeğimizin adını vererek bir hatıra ormanı oluşturmuş olduk” dedi.



Topluluk üyesi Arife Kübra Açıkgöz ile Sıla Işık da “Düzce Üniversitesi Meraklılar Topluluğu olarak Türkiye genelinde düzenlenen 11 milyon fidan etkinliğinde Kaynaşlı Belediyesi ile birlikte hatıra ormanı yaptık. Şehit bebeğimiz Bedirhan için dikim gerçekleştirdik. Bugün biz fidan dikimi kampanyasına destek vermek için geldik. 1111 tane fidan diktik. Aynı zamanda Şehit Bebek Bedirhan için fidan diktik. Geleceğe nefes olacağımıza inanıyoruz. Diktiğimiz fidanlar geleceğe nefes olsun. Gelecek diğer nesillere yeni fidanlarla aktarsın” ifadelerinde bulundular.

DÜZCE 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:03

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