Düzce geleceğe nefes oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde başlatılan, Tarım ve Orman Bakanlığının düzenlediği kampanya ölçüsünde tüm İl ve ilçelerde olmak üzere 11 Kasım saat 11:11’de 11 milyon fidan toprakla buluştu.

Tüm Türkiye genelinde aynı anda başlatılan kampanya kapsamında Düzce de rekor sayıda fidan sahiplenerek Türkiye sıralamasına girdi. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü fidan dikimine destek vererek Kültür Merkezi arkasında fidanları toprakla buluşturdu. Yaklaşık 50 bin adet fidanın sahiplenildiği ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklaması sonrası “Milli Ağaçlandırma Günü” olarak anılacak ‘Geleceğe Nefes Ol’ kampanyası hakkında açıklamada bulunan Başkan Özlü: “ ‘Yarın kıyametin kopacağını bilseniz bile elinizdeki fidanı dikiniz’ buyuran bir peygamberin ümmetiyiz. Bu doğrultuda kampanyaya destek olarak gelecek nesillere bir nefes olmak, yeşil bir miras bırakabilmek için tüm Türkiye tek yürek olduk. Tüm canlılara nefes olacak bu anlamlı çevre seferberliği için katılım sağlayan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, Cumhurbaşkanımızın girişimi ile Milli Ağaçlandırma Günü ilan edilen bu anlamlı günümüzü tebrik ediyorum” dedi.

DÜZCE 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:03

GÜNEŞ 07:30

ÖĞLE 12:44

İKİNDİ 15:24

AKŞAM 17:49

YATSI 19:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.