Bölge Başkanı Taşlı “En acı felaket”

5. Bölge Birliği ve Düzce Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı 12 Kasım Düzce Depremi ile ilgili yayınladığı mesajında “Depremin bıraktığı acıyı ve hüznü 20 yıl sonra bu günde hafızalarımızda ve kalbimizin derinliklerinde aynı şekilde hissediyoruz” dedi.

Birlik Başkanı Ertan Taşlı 12 Kasım 1999’da yaşanan depremi unutmadıklarını belirterek “Depremin bıraktığı acıyı ve hüznü 20 yıl sonra bu günde hafızalarımızda ve kalbimizin derinliklerinde aynı şekilde hissediyoruz. Düzce’de yaşanan 7,2 büyüklüğündeki deprem, ülkemizin yaşadığı en acı felaketlerden biri olarak tarihteki yerini almıştır. 12 Kasım Depremi sonrasında devletimiz ve milletimiz birlik ve beraberlik içinde hareket ederek yaraların sarılması, ülkemizin ve bölgemizin yeniden ayağa kaldırılması için olağanüstü bir gayret göstermiş ve yaralar sarılmıştır. Yaşadığımız bu depremler bir gerçeği ortaya çıkarmıştır. Ülkemiz ve özellikle bölgemiz deprem riski altındadır ve biz bu gerçeği göz ardı etmeden şehirleşmek, yapılaşmak ve yaşamak zorundayız. Bu vesile ile 12 Kasım 1999 Depreminin yıldönümünde, böyle bir acının ilimizde ve ülkemizde bir daha yaşanmamasını diliyor, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum” ifadelerinde bulundu.

DÜZCE 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:03

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