Düzce’de alt ve üst yapı eksikleri gideriliyor

Düzce Belediyesi alt yapı ve üst yapıdaki eksikleri gidermek üzere çalışmalarına devam ediyor.

Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü koordineli çalışması sayesinde şehir merkezi ve çevre mahallelerde alt ve üst yapı ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Kuyumcuhacıali Mahallesinde kanalizasyon baca yükseltme çalışması yapan Su ve Kanalizasyon ekipleri, yaklaşan kış öncesi alt yapıda eksikleri ortadan kaldırmak üzere çalışıyor. Alt yapısındaki eksiklerin giderildiği yerlerdeki çukurları da hızla kapatan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Kiremitocağı Mahallesinde asfalt yama işlemi yaptı.

DÜZCE 12 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:04

GÜNEŞ 07:31

ÖĞLE 12:44

İKİNDİ 15:23

AKŞAM 17:48

YATSI 19:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.