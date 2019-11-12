Otomobilde uyuşturucu ile yakalandı, tutuklandı

- DÜZCE´de, TEM Otoyolu´nda durdurulan otomobilde yapılan aramada 517 gram esrar ile 150 uyuşturucu hap ele geçirildi, sürücü tutuklandı.
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, İstanbul´dan aldığı uyuşturucu maddeleri Ankara´ya götüren Y.K.´yi takibe aldı. Y.K.´nin bulunduğu otomobil, TEM Otoyolu Düzce Kaynaşlı geçişinde durduruldu. Araçta yapılan aramada 517 gram esrar ve 150 uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından `Uyuşturucu madde ticareti yapmak´ suçundan adliyeye sevk edilen Y.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
DÜZCE
12 Kasım 2019 Salı
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