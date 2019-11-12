Otomobilde uyuşturucu ile yakalandı, tutuklandı

- DÜZCE´de, TEM Otoyolu´nda durdurulan otomobilde yapılan aramada 517 gram esrar ile 150 uyuşturucu hap ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, İstanbul´dan aldığı uyuşturucu maddeleri Ankara´ya götüren Y.K.´yi takibe aldı. Y.K.´nin bulunduğu otomobil, TEM Otoyolu Düzce Kaynaşlı geçişinde durduruldu. Araçta yapılan aramada 517 gram esrar ve 150 uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından `Uyuşturucu madde ticareti yapmak´ suçundan adliyeye sevk edilen Y.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



DÜZCE 12 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:04

GÜNEŞ 07:31

ÖĞLE 12:44

İKİNDİ 15:23

AKŞAM 17:48

YATSI 19:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.