İstanbul Caddesinde park yasağı başladı

Düzce Belediyesi tarafından yapılan İstanbul Caddesi Bisiklet Projesi sona yaklaştı. Caddedeki araç trafiğinin akışı için büyük önem taşıyan park yasağı ise uyarı tabelaların asılması ile resmen başladı.

Düzce Belediyesi şehri merkezinin can damarı niteliği taşıyan İstanbul Caddesi’ndeki dönüşümü tamamlıyor. Bisiklet Yolu projesine son halini veren ekipler, park yasağının başlaması ile birlikte cadde boyunca uyarı levhalarını astı. Yeni düzenlemeye göre cadde üzerindeki sağ şeritte sabah 08:00 ile akşam 20:00 arasında araç park etmek ve duraklamak yasaklandı. Ekipler, cadde üzerine asılan uyarı tabelalarına uymayan sürücüler hakkında cezai işlem uygulanacağını ifade ederek konu hakkında Emniyet ekipleri ile koordineli şekilde çalışıldığını ifade etti. Yasağa uymayan sürücülerin araçları ilgili mevzuat gereği para cezasına çarptırılacak ve araçları çekici ile bulundukları yerden kaldırılacak.

DÜZCE 12 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:04

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