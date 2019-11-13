Çocuk Astım ve Alerji Derneği Sonbahar Sempozyumu Düzce Üniversitesi’nde

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı tarafından düzenlenen “Çocuk Astım ve Alerji Derneği Sonbahar Sempozyumu” Düzce Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

15 Kasım 2019 Cuma günü, 13.0017.00 saatleri arasında Düzce Üniversitesi Cumhuriyet Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek sempozyumda alanında deneyimli bilim insanları tarafından “Çocuk Alerjisi” konusu detaylı bir şekilde ele alınacak.

Çocuk Alerji ve İmmünoloji Bilim Dalı doktorlarından Prof. Dr. Zeynep Tamay “Astıma Yaklaşım”, Prof. Dr. Nermin Güler “Alerjik Rinit”, Prof. Dr. Nihat Sapan “Ürtiker ve Anjioödem”, Prof. Dr. Metin Aydoğan “Besin ve İnek Sütü Alerjileri” ve Prof. Dr. Öner Özdemir “Probiyotikler” konu başlıklarında yapacakları sunumlarda, çocuklarda görülen alerjik hastalıkların tanı, tedavi ve izlemi konusundaki güncel yaklaşımları paylaşacak.

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kenan Kocabay, “Güncel bilgiler ve zengin konu içeriğinin olduğu sempozyuma katılımlarınızdan onur duyacağız” diyerek ilgi duyan herkese davette bulundu.

DÜZCE 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:05

GÜNEŞ 07:32

ÖĞLE 12:45

İKİNDİ 15:22

AKŞAM 17:47

YATSI 19:09

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