Gümüşova'da "Dünya diyabet günü" yürüyüşü düzenlendi

1 milyar dolarlık et

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde 14 Kasım Dünya Diyabet Günü Etkinliği kapsamında farkındalık oluşturmak için yürüyüş yaptılar "Şekerini kontrol et hayatına devam et" sloganı ile pankartı taşındılar.

14 Kasım Diyabet Gününde farkındalık oluşturmak adına yürüyüş yapıldı. Yürüyüşe Gümüşova Kaymakamı Mehmet Fatih Yakınoğlu, daire amirleri ve vatandaşların katıldı. Diyabet ile en önemli mücadele şeklinin yürüyüş olduğu vurgusu yapıldı.

Yürüyüşün ardından sağlık yapılan açıklamada “Birçok ülkede diyabet körlük, kalp damar hastalıkları, böbrek yetmezliği ve alt ekstremite(ayakbacak) ampütasyonunun(kayıp) en önemli nedeni olarak görülen diyabet hastalığından korunmak için; hareketimizi arttırmak, spor yapmak, sağlıklı beslenmek ve hastalığa dair belirtiler görüldüğünde sağlık kuruluşuna başvurmak gerekiyor.

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli bir halk sağlığı sorunu hale gelen diyabetin önlenmesi ve kontrolü amacıyla “Türkiye Diyabet Programı” yürütülmektedir. Bu kapsamda diyabet hakkında farkındalığın arttırılması ve öneminin vurgulanması amacıyla her yıl olduğu gibi bu yıl da 14 Kasım “Diyabet Günü” etkinlikleri düzenleniyor. Özellikle ailesinde diyabet öyküsü olan, hareketsiz yaşayan, sağlıksız beslenen ve vücut ağırlığı fazla olan kişiler diyabet hastalığı açısından risk grubunu oluşturuyor. Hastalığın belirtileri; sık idrara çıkma, ağırlık kaybı, halsizlik ve aşırı susama hissidir. En basit teşhis ise bir damla kan ile yapılabilen açlık kan şekeri ölçümü yaptırmak” denildi.

DÜZCE 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:05

GÜNEŞ 07:32

ÖĞLE 12:45

İKİNDİ 15:22

AKŞAM 17:47

YATSI 19:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.