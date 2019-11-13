Jandarmadan kaçak içki operasyonu Yüzlerce şişe kaçak içki yakalandı

– Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları istihbari çalışma sonucunda Düzce merkez’de ve İstanbul’da yapılan baskınlarda yüzlerce şişe gümrük kaçağı içki yakaladı.

Düzce İl Jandama Komutanlığı ekipleri kaçak içki istiharatını aldıktan sonra harekete geçti. Düzce merkez’de sanayi sitesinde bir iş yerine yapılan baskında 142 şişe gümrük kaçağı içki yakaladı. Yapılan baskında 1 kişide gözaltına alındı.

Yapılan çalışmaların devamında ise İstanbul Gaziosmanpaşa İlçesi’nde kaçak içkilerin bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Ekiplerin İstanbul Gaziosmanpaşa İlçesi’nde 5 ayrı adrese yapılan baskınlarda ise 163 şişe gümrük kaçağı içki yakalandı. Baskında 3 kişi de gözaltına alındı. Toplam 2 şehirde 6 adrese yapılan baskınlarda toplam 305 şişe gümrük kaçağı içkiye jandarma ekipleri el koyarken, 4 kişi de gözaltına alındı.

DÜZCE 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:05

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