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Kış öncesi asfalt çalışmasına devam

İHA

Düzce Belediyesi yaklaşan kış mevsimi öncesi asfaltlama çalışmalarına ağırlık verdi. Asfalt ihtiyacı olan mahallelerde tespit yapan ekipler zemin hazırlığını yaparak hemen ardından asfalt serme işlemine devam ediyor.

Kış öncesi asfalt çalışmasına devam

Düzce Belediyesi yaklaşan kış mevsimi öncesi asfaltlama çalışmalarına ağırlık verdi. Asfalt ihtiyacı olan mahallelerde tespit yapan ekipler zemin hazırlığını yaparak hemen ardından asfalt serme işlemine devam ediyor.
Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri alt ve üst yapı çalışmalarının yanı sıra asfaltlama çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor. Asfalt ihtiyacı olan mahallelerde tespit yapan ekipler şehir merkezi ve çevresinde acil ihtiyaçları karşılamak üzere çalışmalarına hız verdi. Yahyalar mahallesinde ana ve ara arterlerde zemin düzenleme yapan asfalt ekibi zaman kaybetmeden asfalt uygulamasını da yaptı. Asfaltsız sokak kalmayacak anlayışı ile çalışan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri rezervde bulunan asfaltı yüksek verim gözeterek muhtelif mahallelerde uygulamaya devam edecek.

DÜZCE

13 Kasım 2019 Çarşamba

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