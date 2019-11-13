Başkan Koloğlu destek olanlara teşekkür etti

– Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, ilçeye katkısı olanlara teşekkür plaketi verdi.

Başkan Mustafa Koloğlu destek olanları unutmuyor. Koloğlu, Cumayeri Belediyesine araç filosuna, yaptığı girişimler sonucu kazandırdığı temizlik aracı için Kaymakam Haluk Çakmak'a, belediye olarak ilçede engelli vatandaşlara yönelik yapılan çalışmalara destek olan Volta Motor Genel Müdürü Hüseyin Oğuz Erdem'e destekten dolayı teşekkür etti.

DÜZCE 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:05

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