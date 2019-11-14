Öğrencilere afet anlatıldı

– Düzce Mevlüde Çıtak Anaokulu minik öğrencilerine AFAD ekipleri tarafından afet öncesi hazırlık anlatıldı.

Minik öğrencilere afetler anlatıldı. Düzce İl AFAD Müdürlüğü ekipleri tarafından Mevlüde Çıtlak Anaokulu öğrencilerine Afet nedir? çeşitleri nelerdir? afet öncesi hazırlıklar ile ilgili bilgilendirme yapıldı. Bilgilendirmenin ardından ise minik öğrenciler tahliye tatbikatı yaptı. Öğrenciler eğitim ve tatbikat sayesinde deprem olduğunda okulda iken ne yapacaklarını öğrendiler.

DÜZCE 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:06

GÜNEŞ 07:33

ÖĞLE 12:45

İKİNDİ 15:22

AKŞAM 17:46

YATSI 19:08

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