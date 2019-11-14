Öğrencilere Nüfus Müdürlüğü’nde uygulamalı eğitim

Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Nüfus ve Vatandaşlık Programı 2.sınıf öğrencileri, “Nüfus Mevzuatı” dersi kapsamında Düzce Valiliği Nüfus ve Vatandaşlık İl Müdürlüğü’nü ziyaret ederek öğrendikleri teorik bilgileri yerinde görme imkanı elde etti.

Ziyaret sürecince nüfus ve vatandaşlık işlemlerini işyeri ortamında uygulamalı olarak deneyimleme olanağı bulan öğrencilere, kurum yetkilileri tarafından genel işleyiş hakkında bilgiler verilerek tecrübeler aktarıldı. Düzce Üniversitesi öğrencileri, eğitim aldıkları programla ilgili olarak böyle bir ziyaretin kendilerini geliştirme ve meslek yaşamında tecrübe kazanma adına katkı sağlayacağını ifade ettiler.

DÜZCE 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:06

GÜNEŞ 07:33

ÖĞLE 12:45

İKİNDİ 15:22

AKŞAM 17:46

YATSI 19:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.