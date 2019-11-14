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Kaynaşlı'da kış öncesi hazırlıklar sürüyor

İHA

Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmaları için incelemelerde bulundu.

Kaynaşlı'da kış öncesi hazırlıklar sürüyor

Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmaları için incelemelerde bulundu.
Belediye Başkanı Birol Şahin ilk olarak Hacı Müna Arar Hanım 46 Yaş Kuran kursu çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmalarımızı tamamlanması ardından Kuran kursundaki çalışmaları inceledi. Merkez Mahallesi Sümbül Sokak yol açma ve dolgu çalışmalarını inceleyen Başkan Şahin daha sonra yine Merkez mahallesindeki mezarlık ışıklandırma çalışmalarını inceledi. Başkan Şahin, Kaynaşlı'yı çevre düzeni açısından parmakla gösterilen bir ilçe haline getireceğine işaret etti.

DÜZCE

14 Kasım 2019 Perşembe

  • İMSAK 06:06
  • GÜNEŞ 07:33
  • ÖĞLE 12:45
  • İKİNDİ 15:22
  • AKŞAM 17:46
  • YATSI 19:08
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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