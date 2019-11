Düzce’de çürümüş ağaçlar kesiliyor Albayrak “Biz Düzce’yi yeşillendirmek için çalışıyoruz”

1 milyar dolarlık et

– Düzce Belediyesi ekipleri kent merkezindeki parklarda içi çürümüş ağaçlar kesiliyor. Park ve Bahçeler Müdürü Kenan Albayrak “Kestiğimiz ağaçlara bakarsanız, dışarıdan hiçbir şey göremezsiniz ancak içi çürümüş vaziyette” dedi.

Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünün İnönü Parkı’nda devam eden budama çalışmaları titizlikle sürdürülürken kamuoyunda ortaya çıkan ‘ağaçlar kökten kesiliyor, Düzce’de yeşil katliam’ yönündeki yanlış algıya karşılık bir açıklama yaptı.

Park ve Bahçeler Müdürü Kenan Albayrak’ın bizzat takip ettiği çalışmalar hakkında yaptığı açıklamada her şeyin usulüne uygun, üniversiteden gelen uzmanlar ve teknik personel eşliğinde yapıldığını belirterek “Şehir ağaçları insan kontrolüne muhtaçtır. Bu hem ağaçların sağlığı hem de can ve mal güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır. Burada ağaç katliamı diye bir şey kesinlikle söz konusu değildir. Bu çalışmayı üniversitemizin Orman Fakültesi öğretim üyeleri, uzmanları ile yapıyoruz, teknik rapor hazırlandı. Böyle düşünen vatandaşlarımız varsa lütfen bize ulaşsın, sorsunlar biz onlara her türlü açıklamayı yaparız” dedi.



“Üniversiteden inceleme heyeti geldi, teknik rapor hazırladı”

Konunun hayati önem taşıdığına vurgu yaparak yapılan budama çalışması hakkında bilgi veren Albayrak; “Şehir ağaçları ile ormanda yapılan budama çalışması birbiri ile aynı değildir. Şehir budamasında üç şey göz önünde bulundurulur; halkın sağlığı, ağacın sağlığı ve şehrin estetiği. Şehir ağaçları başı boş bırakılamaz, kontrol altında tutmak gerekir. Bu ağaçların ne durumda olduğunu ancak uzmanlar anlayabilir. Kestiğimiz ağaçlara bakarsanız, dışarıdan hiçbir şey göremezsiniz ancak içi çürümüş vaziyette. Bunu ancak uzmanı anlayabilir. Biz Düzce Belediyesi olarak bu işi kendi başımıza yapmıyoruz, Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi uzmanları, profesörleri ve doktorları ile hep birlikte bir çalışma yaptık. Ağaçların hangilerinin budanması gerektiği, hangisinin kaldırılması gerektiği ile bilgili bize teknik bir rapor verdiler. Bu rapora istinaden bu çalışma yürütülüyor” dedi.



“Tecrübeli personel ile bu işi yürütüyoruz”

Budama çalışmalarının rastgele şekilde yapılmadığının altını çizen Park ve Bahçeler Müdürü Kenan Albayrak “bizim personelimiz bu konuda tecrübeli ve bilgi sahibi kişilerden oluşuyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesinden gelen bu işin uzmanları ile eğitim çalışması yaptık. Bazı ağaçlar dev gibi büyümüş. Düzce’miz toprak yapısı itibariyle gevşek bir yapıya sahip, ova toprağına sahip. Bu nedenle kök ve tepe dengesini korumamız gerekiyor. Rüzgarlı havalarda kök kısmı sağlam olmayan ağaçlar devrilebilir. Bunlar geçmişte yaşandı, önlem almak için var gücümüzle çalışıyoruz. Budama mevsiminde bu işi yaparak vatandaşımızı korumayı amaçlıyoruz. Bazı ağaçların tepelerinde mantar konsolları oluşmuş bu şu demektir; ağacın içi boşalmış bu ağacın kaldırılması gerekiyor. Bizler Düzce’nin yeşillendirilmesinden sorumlu insanlar olarak burada asla ağaç katli yapmayız. Rastgele hiçbir personelimiz bir dalı dahi kesmemektedir. Eğer vatandaşlarımızın kafasında soru işareti varsa, merak ettikleri bir konu varsa lütfen bize ulaşsınlar, biz işimizin hem teknik hem de gerekli izahatlarını kendilerine yaparız” şeklinde konuştu.

