Öğrenciler Cumhuriyet sergisini gezdi

– Düzce Şıralık Vatan İlkokulu öğrencileri, Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Sanat Galerisi’nde bulunan ve Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Anasanat Dalı tarafından düzenlenen “Cumhuriyet” başlıklı sergiyi ziyaret etti.

Şıralık Vatan İlkokulu öğretmenleriyle birlikte çok sayıda öğrencinin katıldığı sergi gezisinde; Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Seniha Ünay Selçuk ve Resim bölümü öğrencileri ziyaretçilere büyük bir ilgiyle resimleri anlattılar. Büyük bir beğeni ve merakla sergiyi gezen öğrenciler, daha sonra Düzce Üniversitesi tarafından hazırlanan Resim Atölyesine geçerek uygulamalı resim yapma imkanı elde ettiler. Büyük ressamların resimlerini çizmeye çalışan öğrencilerin heyecanları görülmeye değerdi. Gezi, toplu fotoğraf çekimiyle gezi sona erdi.

DÜZCE 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:06

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