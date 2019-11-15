Motosikletle servis minibüsü çarpıştı: 2 ağır yaralı

Korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var

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– D100 karayolu Düzce kesiminde meydana gelen trafik kazasında motosikletle servis minibüsü çarpıştı. Kazada kasksız olarak motosiklet kullanan sürücü ve motosiklet üzerinde bulunan 1 kişi ağır yaralandı.



Kaza, akşam saatlerinde D100 karayolu Örme Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, C.E.’nin kullandığı 81 S 1016 plakalı işçi servis minibüsü İstanbul istikametinden döner kavşağa girdiği esnada İstanbul istikametine gitmekte olan A.Y.’nin kullandığı 34 KN 8444 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü A.Y. ve motosiklette bulunan Ö.Ç. yere savruldu. Yaralılara ilk müdahale olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılırken yaralılar Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrasında motosiklet hurdaya dönerken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

DÜZCE 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:07

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