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Tıbbi ilaç yüklü tır yandı 400 bin TL civarında maddi hasar meydana geldi

İHA

– Düzce TEM Otoyolu Kaynaşlı ilçesi mevkisinde tıbbi ilaç yüklü tır seyir halindeyken yanmaya başladı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda yangın söndürüldü.

Tıbbi ilaç yüklü tır yandı 400 bin TL civarında maddi hasar meydana geldi

– Düzce TEM Otoyolu Kaynaşlı ilçesi mevkisinde tıbbi ilaç yüklü tır seyir halindeyken yanmaya başladı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda yangın söndürüldü.
TEM Otoyolu'nda tıbbi ilaç yüklü tır yandı. İstanbul Gümrük Muhafaza Müdürlüğünden yurt dışına götürülecek tıbbi ilaçların bulunduğu O.T. idaresindeki 06 BJB 812 plakalı tır, Ankara istikametine doğru seyir halindeyken Darıyeri Hasanbey köyü mevkisinde bir anda yanmaya başladı. Yanan tır, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaralanma ve can kaybı yaşanmazken 400 bin TL civarında maddi hasar meydana geldi.

DÜZCE

15 Kasım 2019 Cuma

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