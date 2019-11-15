Düzce’de balık pazarı esnafına yeni düzenleme

Düzce Belediyesi ‘Daha Temiz Düzce’ anlayışı kapsamında yeni düzenlemeler yapmaya devam ediyor. Çevre temizliği konusunda titiz davranan ekipler Aziziye mahallesinde bulunan Balık Pazarı esnafı için yeni bir düzenleme getirdi.

Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü şehir merkezi ve çevresinde atıkların düzenli toplanması çalışmalarının yanı sıra pazaryeri bölgesinde vatandaşların şikayetine konu olan Balık Pazarı esnafı ile de birebir görüştü. Bir süredir bölgede yaşayan vatandaşların balık pazarından çıkarılan atıkların çöp konteynerlerine atılması ve bu atıkların sokak hayvanları tarafından dağıtılması sonucu ortaya çıkan çevre ve görüntü kirliliğine anında müdahale etti. Aziziye mahallesi Pazaryerinde bulunan Balık Pazarı esnafını Zabıta ekipleri ile birlikte ziyaret eden Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri hazırlanan yeni düzenleme hakkında esnaflara bizzat bilgi verdi.



Özel çöp kutularında muhafaza edilecek

Temizlik İşleri Müdürlüğü yaptığı çalışma kapsamında Balık Pazarında faaliyet gösteren esnaflara tek tek çöp kovası ve çöp poşeti dağıtarak balık tezgahlarından çıkan atıkların bu çöp kovalarında poşet içinde muhafaza edilmesi gerektiğini, düzenlemeye uymayanlar hakkında cezai işlem uygulanacağını söyledi. Balık Pazarı esnafı için yapılan çalışmanın yazısında ise şu ifadelere yer verildi: “Aziziye mahallesi pazaryeri içerisinde bulunan Balık Pazarı’nda oluşan atıkların kokuya, çevre ve görüntü kirliliğine neden olmayacak şekilde düzenli olarak toplanabilmesi amacıyla civarda buluan çöp konteynerlerine atılmaması ve tarafımızca dağıtılan çöp kutularına poşetli bir şekilde konularak dükkan önlerine çıkarılması gerekmektedir. Oluşan atıklar balık kasaları vb. çöp toplama ekiplerimiz tarafından dükkan önlerinden he gün saat 19:00’de tek seferde kovaların içinde muhafaza edilen çöp poşetleri ile alınacaktır. Günün her saati gelişi güzel poşetsiz olarak çöp konteynerlerine atılan balık pazarı atıklarının kokuya ve şikayete sebebiyet vermemeleri adına yapılan bu düzenlemeye uymayanlar hakkında Kabahatler Kanunu uyarınca gerekli cezai işlem uygulanacaktır.”

DÜZCE 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:07

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