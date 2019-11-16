Kovalamacada durdurulan astsubayın otomobilinden uyuşturucu çıktı

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-DÜZCE´de, polisin takibe alarak durdurduğu otomobilde, çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi. Otomobil sürücüsü astsubay M.K. ile yanındaki kadın arkadaşı gözaltına alındı.

Düzce Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sakarya´dan Düzce´ye uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine tespit ettiği otomobili takibe aldı. Takip edildiğini fark eden sürücü kaçmaya başladığı otomobil, D-655 Karayolu Karaca Kavşağı mevkisinde yol kesilerek, durduruldu.

Otomobil sürücüsü M.K. ile kadın arkadaşı Z.Y. gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada ise çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi. M.K.´nin Sakarya´da görevli astsubay olduğu belirlendi. Soruşturma sürüyor.





DÜZCE 16 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:08

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