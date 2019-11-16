Tarihin gölgesinde kitap okudular Antik kalıntılarda anasınıfı öğrencileri ve velileri kitap okudu

– Düzce’de anasınıfı öğrencileri Karadeniz Bölgesi’nin tek antik tiyatro kalıntılarında anne ve babalarıyla birlikte kitap okuyarak hem tarihi yaşadılar hem de kitap okumanın zevkine vardılar.

Düzce’de Konuralp Anaokulu öğrencileri ”Tarihin gölgesinden kitabım ve ben” projesi kapsamında bölgenin tek antik tiyatrosuna sahip tarihi Konuralp Prusias ad Hypium kalıntılarında anne ve babalarıyla birlikte kitap okudular. Ana sınıfı öğrencilerine tarih bilinci ve kitap okuma sevgisi kazandırması amaçlanan proje kapsamında tarihi kalıntılara öğretmenleri, anne ve babalarıyla birlikte gelen miniklere tarihi kalıntılar hakkında Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü arkeologları bilgiler verdiler. Ardından Konuralp Anaokulu öğretmenleri proje ile ilgili olarak anne ve babalar kısa bir brifing verdi. Ardından anaokulu öğrencileri anne ve babalarının okuduğu kitapları dinlediler. Bazı öğrenciler ise kendi kitaplarını kendileri okuyarak, zevkli anlar geçirdiler.

Proje hakkında bilgiler veren okul öğretmenleri Kübra Çiftçi ve Şeyma Özdemir, proje ile miniklere hem tarih bilinci hem de kitap okuma sevgisi kazandırmayı amaçladıklarını dile getirdiler. Projenin fikir babası ve anaokulu öğrenci velisi Şahin Çay ise "Çocuklarına sosyal etkinlik kapsamımda düşünülen projenin zamanla anne ve babalarında içine katıldığı güzel bir çalışmaya döndüğünü belirterek, “Çocuklarımız tarihi Konuralp antik kalıntıları arasında kitap okudular. Bazı anne ve babalarda kitaplarını yine yavruları için okudu. Aynı zamanda Düzce’nin ve bölgenin tek antik tiyatro kalıntılarının içinde tarİhi de soluma fırsatı buldular. Bundan dolayı mutluyuz” diye konuştu.

Minikler, anne ve babaları okudukları kitapların ardından Konuralp antik tiyatro kalıntılarından ayrıldılar.

DÜZCE 16 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:08

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