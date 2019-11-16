Düzce'de halk otobüsü alev alev yandı

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DÜZCE'de, motoru tutuşan halk otobüsünden yolcular tahliye edilirken, araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, öğle saatlerinde, Düzce Kalıcı Konutlar Bölgesi Anıtpark mevkiinde meydana geldi. Kalıcı Konutlar ile Düzce arasında sefer yapan Sinan Taş idaresindeki 81 ER 445 plakalı halk otobüsünün motorundan dumanlar yükselmeye başladı. Sinan Taş otobüsü durdurarak, kapıları açtı. Yolcular aşağı inerken, otobüs alev alev yanmaya başladı. Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri yanan otobüsü söndürdü. Otobüsün bir kısmı yanarken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.



DÜZCE 16 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:08

GÜNEŞ 07:36

ÖĞLE 12:45

İKİNDİ 15:20

AKŞAM 17:44

YATSI 19:07

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