2 katlı evde çıkan yangın paniğe neden oldu Yangında korkan bir kediyi mahalle sakini kadın kucağına alarak korudu

– Düzce’de 2 katlı bir evin alt katında çıkan yangın korkulu anlar yaşattı. Alevler itfaiye ekiplerince söndürülürken, yangında korkan bir kediyi mahalle sakini kucağına alarak korudu.

Edinilen bilgilere göre, Karaca Mahallesi Mısır Sokak’ta bulunan 2 katlı evin alt katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Sahiplerinin olmadığı evden çıkan dumanları gören mahalle sakinleri Düzce belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, büyümeden alevleri söndürdü.

Bu sırada yanan evin önünde yaşanan kargaşadan korkan bir kedi, evin önüne kalakalınca devreye mahalleli girdi. Mahallede yaşayan bir kadın yanan evin önünden kediyi alarak sakin bir yere çıkarttı. Mahalle sakini kadın kediyi kucağında uzun süre sakinleştirmeye çalıştı. Kediyi yanan evin önünden alarak sokağa çıkartan kadın, "Evin kedisi mi bilemiyorum ama yangından korktuğu için kucağıma aldım. Sokağa çıkarttım" dedi

Can kaybının yaşanmadığı yangında ev kullanılmaz hale gelirken polis, inceleme başlattı.

DÜZCE 16 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:08

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