Kandır, “Bilgi toplumu aşamasına geçildi”

– Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adalet Kandır, günümüze gelinceye kadar ilkel yaşamdan, tarım toplumuna, tarım toplumundan endüstri toplumuna ve son olarak da endüstri toplumundan bilgi toplumu aşamasına geçildiğini söyledi.

Düzce Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından “Öğretmenler Matinesi” başlıklı konferans düzenlendi. Konferansın açılış konuşmasını Düzce Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Doç. Dr. Elçin Yazıcı, Mustafa Kemal Atatürk’ün “Öğretmenler yeni nesil sizin eseriniz olacaktır” sözleriyle başladı. “Öğretmenler taze ruhları işleyen kişidir” şeklindeki öğretmen kavramıyla ilgili birçok tanımlamalara yer veren Doç. Dr. Yazıcı, öğretmen adaylarına tavsiyelerde bulunarak, bıkmadan usanmadan öğreten kişilerin öğretmenler olduğunu ifade etti.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç; Üniversite öğrencilerinin yaptığı ve yapacağı etkinlikleri her zaman desteklediğini ifade ederek, bu etkinliklerin bir fırsat eğitimi olduğunu söyledi. Üniversitelerin akademik bilgi üretmenin yanında çevresiyle paylaşım içerisinde olan bir kurum olduğunu dile getiren Prof. Dr. Genç, öğretmenlerin öğrencilere yeterli katkıyı sağlayabilmesi için akademik bilgisinin ve yeterli donanımın olması gerektiğinin altını çizdi.

Gerçekleştirilen açılış konuşmalarından sonra Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı öğrencilerinin düzenlemiş olduğu “Atatürk Çocukları” ve “Öğretmenler Matinesi” adlı etkinlik ile devam etti. Öğrencilerden ve katılımcılardan yoğun alkış alan etkinlikte, öğrencilerin hazırlayıp sunduğu şiir okumaları ve çeşitli tiyatro gösterileri yer aldı.



“Bilgi toplumunda eğitimsel dönüşüm gerçekleştirilmeli”

“Günümüz Dünyasında Öğretmen Olmak” başlıklı sunumunu yapmak için kürsüye davet edilen Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adalet Kandır, günümüze gelinceye kadar ilkel yaşamdan, tarım toplumuna, tarım toplumundan endüstri toplumuna ve son olarak da endüstri toplumundan bilgi toplumu aşamasına geçildiğini söyledi. Bilgi toplumunda; bilgi sektörünün, nitelikli insan faktörünün, eğitimdeki sürekliliğin ve iletişim teknolojilerinin belirleyici unsurlar arasında yer aldığını ifade eden Prof. Dr. Kandır, bilgi toplumunu; “Yeni gelişmelerle, toplumu; ekonomik, sosyal, kültürel yönden endüstri toplumunun ötesine taşıma aşamasıdır” şeklinde tanımladı.

Bilgi toplumunda birey ve toplumsal düzeyde kendini gösteren yeni yaşam kültürü, eğitim alanında da değişim ve dönüşümü zorunlu kıldığını ifade eden Kandır, bilgi teknolojilerinin üretimi ve kullanımı yönünde; insan odaklı büyüme ve gelişme politikaları, bilim ve teknoloji, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin önemine vurgu yaptı.

Günümüz dünyasında geçerli olan dijital küresel kültürün toplumlarda değer kaymasına ve yeni değer yapılanmalarına yol açtığının altını çizen Prof. Dr. Adalet Kandır, bu gelişmelerin de bilgi toplumunu şekillendirme yükümlüğünde olan eğitim sistemini ve öğretmenleri, işlevleri nedeni ile doğrudan ilgilendirdiğini söyledi.

20. yüzyılın bilişim teknolojileri devrimi ve biyoteknoloji devrimi gibi iki büyük devrime tanıklık ettiğini katılımcılarla paylaşan Adalet Kandemir, bu devrimlerin Tüketim Toplumu’nu yarattığını ve sahip olma isteğinin gereksinimden koptuğunu, insanların gereksinimleri için değil; görmek, görünmek, göstermek için sahip olamaya başladıklarını ifade etti.

Yaşamın anlamı, insanın değerleri, yaşamda ve insanda değil, sahip olunan şeylerde aranmaya başlandığının altını çizen misafir konuşmacı, günümüzde insanların çok şeye sahip olduklarını; ama kendilerine dönen bir değer olmadığı için yaşamlarına anlam veremediklerini söyledi.



“Eğitimli insan toplumun simgesidir”

“Bilgi Toplumunda Eğitimsel Dönüşüm”ün sağlanması için daha birçok gerekli nedenleri olduğunu önemle vurgulayan Prof. Dr. Adalet Kandır, bilgi toplumunda eğitimli insanın özelliklerini; yüksek teknolojinin otomatikleştirdiği insanın bir çıkış noktası aradığını ve bu çıkış yolunun da bilgi olsa da hedefinin insani değerler olduğunu vurguladı. Eğitimli insanın toplumun simgesi olduğunu ve toplumun değerlerini ifade ettiğini söyleyen Kandır, eğitimli insanın açık ve etkili bir şekilde düşünebilmesi gerektiğini ve düşündüklerini yazabilmesi gerektiği ifade etti.

Öğretmenlerin beklentileri karşılayabilmesi için mesleki, kişisel ve kültürel yetkinliklerin önemli olduğuna vurgu yapan Adalet Kandır, “Geleceğin insanın ve toplumunun markasını, mesleki, kişisel, kültürel yetkinliklere sahip öğretmenler belirleyecektir” sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.

“Öğretmenler Matinesi” başlıklı konferans, Prof. Dr. Adalet Yazıcı’ya öğrencilerin hediye takdiminin ardından hatıra fotoğraf çekimi ile sona erdi.

DÜZCE 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:10

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