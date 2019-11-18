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Köroğlu, “Emeklilik yaşı aşamalı olarak artırılmalı”

İHA

– Düzce SGK Müdürü Necmi Köroğlu, emeklilik yaşının aşamalı olarak artırılmasının sosyal güvenlik sistemindeki çalışanemekli dengesinin sağlanması için gerekli olduğunu söyledi.

Köroğlu, “Emeklilik yaşı aşamalı olarak artırılmalı”

– Düzce SGK Müdürü Necmi Köroğlu, emeklilik yaşının aşamalı olarak artırılmasının sosyal güvenlik sistemindeki çalışanemekli dengesinin sağlanması için gerekli olduğunu söyledi.
Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen “Sosyal Güvenlik Mesleği ve Sosyal Güvenlikte Güncel Gelişmeler” konulu konferans, Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. SGK Düzce İl Müdür Necmi Köroğlu, sosyal güvenliğin tarihsel gelişimini özetleyerek, sosyal güvenliğin insanların hayatta karşılaşabileceği çeşitli risklere karşı güvence sağlamaya yönelik bir sistem olduğunu ifade etti.
Sosyal güvenlik mesleğinin en önemli mesleklerden bir haline geldiğini belirten Köroğlu, öğrencilerin kendilerini iyi düzeyde yetiştirmeleri ve çok çalışmaları durumunda hem kamu sektöründe, hem özel işletmelerde istihdam imkanı bulabileceğini söyledi. Öğrencilerin özel sektör sigortacılık alanında da çalışabileceğini dile getiren Düzce SGK İl Müdürü Köroğlu, ayrıca her öğrencinin alternatif bir zanaat veya sanat edinmesinin mezuniyet sonrası kısa sürede istihdam için faydalı olacağını sözlerine ekledi.
Emeklilik yaşının aşamalı olarak artırılmasının sosyal güvenlik sistemindeki çalışanemekli dengesinin sağlanması için gerekli olduğunu dillendiren Necmi Köroğlu, emeklilik yaşının bazı Avrupa ülkelerinde ülkemizden daha fazla olduğunu belirtti. Sosyal güvenlik sisteminin ülkemizde 2006 yılında itibaren yeniden yapılandırılarak verilen hizmet ve mali yapı bakımından daha da güçlü bir konuma geldiği değerlendirmesinde bulunan Köroğlu, sağlık hizmetlerindeki gelişmelerin birçok gelişmiş ülkedeki sağlık sisteminden daha iyi olduğunu, maddi imkanları olmayan vatandaşların her türlü sağlık hizmetinden faydalanarak masrafların devlet tarafından karşılandığını ifade etti.
Konferansın sonunda, Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Muzaffer Çabukoğlu tarafından SGK Düzce İl Müdürü Necmi Köroğlu’na teşekkür belgesi takdim edildi.

DÜZCE

18 Kasım 2019 Pazartesi

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