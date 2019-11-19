Kaymakam Öztürk başarılı sporcuları ödüllendirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kaymakam Öztürk başarılı sporcuları ödüllendirdi

İHA

Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk, başarılara imza atan genç sporcuları makamında ağırlayarak ödüllendirdi.

Kaymakam Öztürk başarılı sporcuları ödüllendirdi

Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk, başarılara imza atan genç sporcuları makamında ağırlayarak ödüllendirdi.
Bosna Hersek’te geçtiğimiz hafta yapılan Balkan Judo şampiyonasında Türkiye adına 44 kiloda müsabaka yapan ve birinci olan Akçakocalı Yaren Sala ile 38 kiloda müsabaka yapan ve ikinci olan Arda Işık ile judo Türkiye şampiyonasında 44 kilo kategorisinde Türkiye üçüncüsü olan Melisa Kahraman’ı Kaymakam Yasin Öztürk makamında ağırlayarak çeşitli hediyeler verdi. Öztürk, "Emeği geçen hocalara ve ailelere teşekkür ediyorum. Umarız hepsi ilerde milli takımda altın madalyalar kazanırlar. Biz başarıyı duyunca çok gururlandık" ifadelerinde bulundu.

DÜZCE

19 Kasım 2019 Salı

  • İMSAK 06:11
  • GÜNEŞ 07:39
  • ÖĞLE 12:46
  • İKİNDİ 15:19
  • AKŞAM 17:42
  • YATSI 19:05
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Miniklerin sevgisini Polis abileri karşılıksız bırakmadı
YEREL HABERLER Miniklerin sevgisini Polis abileri karşılıksız ...
Köroğlu, “Emeklilik yaşı aşamalı olarak artırılmalı”
YEREL HABERLER Köroğlu, “Emeklilik yaşı aşamalı olarak artırılmalı”
Akçakoca’da otobüs duraklarına sarı çizgi
YEREL HABERLER Akçakoca’da otobüs duraklarına sarı çizgi
Düzce tertemiz olacak
YEREL HABERLER Düzce tertemiz olacak
Diyabet hastası çocuklar gönüllerince eğlendi
YEREL HABERLER Diyabet hastası çocuklar gönüllerince eğlendi
Düzceli Judocular 9 madalya ile yurda döndü
YEREL HABERLER Düzceli Judocular 9 madalya ile yurda döndü
Kaldırıma çıkan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Kaldırıma çıkan otomobilin sürücüsü hayatını ...
Düzce’nin kültür elçisi Altay bu kez Urfa'da sanatseverlerle buluştu
YEREL HABERLER Düzce’nin kültür elçisi Altay bu kez Urfa'da ...
8 günlük bebeklerinin cansız bedenini hastaneye getirdiler
YEREL HABERLER 8 günlük bebeklerinin cansız bedenini hastaneye ...
Kandır, “Bilgi toplumu aşamasına geçildi”
YEREL HABERLER Kandır, “Bilgi toplumu aşamasına geçildi”
Kamyonet, otomobillere çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kamyonet, otomobillere çarptı: 1 yaralı
Eskiden çöpe atılan propolisler antibiyotik olarak kullanılıyor Arı üreticileri çöp diye bildikleri propolisten 12 bin TL’ye yakın gelir elde ediyor
YEREL HABERLER Eskiden çöpe atılan propolisler antibiyotik olarak ...
Tabelada mahsur kalan kedi kendini kurtarmaya çalışanları çaresiz bıraktı Kediyi kurtarmak için mücadele eden esnaflar ne yaptıysa başarılı olmadı
YEREL HABERLER Tabelada mahsur kalan kedi kendini kurtarmaya ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X