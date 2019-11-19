Miniklerin sevgisini Polis abileri karşılıksız bırakmadı

Trafik ekipleri miniklerin sevgisini karşılıksız bırakmadı. Uygulama yapan Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekiplerinin yanına gelen minikler polis abileri ile fotoğraf çektirmek isteyince polisler, minikleri kucaklarına alıp miniklerin isteğini geri çevirmedi. Minikleri ise polis abilerini candan ve sevgi dolu yaklaşımı karşısında mutlu oldular.

Düzce Valiliği önünde uygulama yapan Düzce Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü Ekipleri, uygulamalarını tamamlayarak uygulama noktasından ayrılmaya hazırlanırken, yanlarına gelen bir ailenin isteği ile beklediler. Çocuklarının polisleri çok sevdiğini ve fotoğraf çektirip çektiremeyeceklerini soran anneye trafik polisleri “seve seve” cevabını verdi. Bunun üzerine büyük mutluluk yaşayan minikler, polis abilerinin yanına giderek fotoğraf çektirmeye hazırlanırken polis abileri minikleri kucaklarına alıp polis arabasının üzerine oturttular. Bu şekilde fotoğraf çektiren minikleri polis abileri fotoğrafın ardından yeniden kucaklarına alarak ekip arabasından indirdiler. Polis abilerinin yakın ilgisi ile karşılaşan miniklerin mutluluğu ise gözlerine yansıdı

DÜZCE 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:11

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