Jandarma’dan uyuşturucu operasyonu 3 gözaltı

– Düzce İl Jandarma ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Düzce merkeze bağlı Çakırhacı İbrahim ve Kutlu Köyünde, il Jandarma Komutanlığı Merkez jandarma komutanlığı ve narkotik köpek timinin katılımıyla 3 ayrı adreste E.Z., E.Ç. ve H.S, isimli şahısların üstlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramada 17.8 gram toz esrar, bin 656 gram kubar esrar, 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet ev tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şahıs yapılan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildiler.

DÜZCE 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:11

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