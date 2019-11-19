Akçakoca sokakları ve sahilleri temizleniyor

Akçakoca Belediyesi atıklar ve çevre temizliği konusunda günlük program uyguluyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından şehrin tüm cadde ve sokaklarındaki çöpler düzenli olarak toplanıyor.

Temizlik ekiplerinin aralıksız çalıştığını belirten Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz; “Şehrimizin bütün ana cadde ve sokaklardan her gün düzenli olarak çöp toplanıyor. Vakumlu süpürme araçları ve süpürge ekipleri ile gün içerisinde şehrimizdeki cadde ve sokaklar periyodik olarak süpürülüyor.Akçakoca Belediyesi olarak hedefimiz Akçakoca'nın her mahallesinde, cadde ve sokaklarında halkımızın da desteği ile yaşadığımız alanları daha temiz hale getirmektir. Bu konuda vatandaşlarımızdan da duyarlılık göstermelerini bekliyoruz. Şehri temiz tutmak, temizlik ekipleri kadar bizlerin de görevidir” dedi.

Akçakoca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından da havaların müsait gitmesinden yararlanılarak, onarım ve bakım çalışmaları hızlandırıldı. Ekipler tarafından hem yaya hem de araç trafiğinde sorunlu olan yerler elden geçiriliyor. Ulaşımın ilçe genelinde daha akıcı bir şekilde sağlanabilmesi amacıyla daha önce tespiti yapılan plan ve programa dahil edilmiş yerleri onarma çalışmasını sürdüren ekipler, hava şartlarının el verdiği ölçüde çalışmalarına devam edecekler. Bunun dışında alt yapıyı güçlendirmek ve yağmur sonrasında olası su birikmelerini engellemek amacıyla yağmur suyu kanal temizleme işlemlerine de devam ediyor. Bir yandan ilçe genelinde gezici ekiplerle tespit çalışması yapılarak; asfalt yama, kanal açma, sel ve heyelan riski taşıyan yerler, yağmur suyu kanalı gibi ihtiyaç görülen noktalar öncecilik sırasına göre plan ve programa dahil edilerek en kısa süre içerisinde onarım çalışmalarının başlayacağı belirtildi.

DÜZCE 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:11

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