Bilek güreşinde dünya şampiyonu oldu

Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği öğrencisi Oğuzhan Koçak, Romanya’nın Köstence şehrinde düzenlenen 41. Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda Dünya Şampiyonu olarak büyük bir başarının sahibi oldu.

Son dönemde elde ettiği sportif başarılarla adından sıkça söz ettiren Düzce Üniversitesi, yine bir Dünya Şampiyonu çıkararak altın madalyayı müzesine götürdü. 41. Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası’nda zorlu rakiplerini bir bir saf dışı bırakan ve finale yürüyen Düzce Üniversitesi öğrencisi Oğuzhan Koçak, final müsabakasını da kazanarak Dünya Şampiyonu olma sevinci yaşadı.

Birincilik kürsüsüne çıkarak bayrağımızı göndere çektiren ve İstiklal Marşımızı okutan Oğuzhan Koçak, hem Düzce Üniversitesi’ni hem de ülkemizi başarıyla temsil etmenin haklı gururunu yaşadı.

DÜZCE 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:11

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