Çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor

Düzce Belediyesi kent merkezinde çevre düzenleme onarım ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Temizlik ile Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Karaca Mahallesi Sağlık Ocağı binasının çevre düzenlemesini yaptı. Toprak tesviye ve zemin düzenleme çalışması yapan ekipler, şehrin belli noktalarında sert zemin onarımına da devam etti. Gaziantep Caddesinde yapılan alt yapı çalışması sonrası kazılan alanları hızla onararak yeniden taş döşeyen ekipler, Kalıcı Konutlar bölgesinde de ömrünü tamamlayan parke taşları yenilemeye devam etti.

Öte yandan Kalıcı Konutlar Bağlantı Yolu üzerinde temizleme ve Okul bahçeleri ile sosyal tesislere çöp kovaları monte eden ekipler, koordinasyon içinde çalışarak her mahallede yürütülen çalışmaların eksiksiz şekilde tamamlanmasını sağlıyor.

DÜZCE 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:11

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