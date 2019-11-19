Bu kez öğretmenler resmetti Öğretmenlerin sergisi büyük beğeni gördü

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde farklı branşlarda görev yapan 33 öğretmenin yaptığı 133 eser Akçakoca Özkök Kültür Evi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Akçakoca’da 6 resim öğretmeni önderliğinde yapılan atölye çalışmaları sonunda 33 farklı branşta eğitim veren öğretmenin 133 eseri kültür evinde sergilendi. Serginin açılışına ilçe Kaymakamı Yasin Öztürk’ün yanı sıra, kurum müdürleri ve sanat severler katıldı.

Akçakoca İmam Hatip Ortaokulu Görsel Sanatlar Öğretmeni Sevgi Görümcü sergiye karikatür çalışmaları ile sergiye katıldığını belirterek “Serbest konulu karikatürler ile istediğiniz konular üzerine çalışma yapabiliyorsunuz. Azerbaycan'da özel ödüle layık görülen karikatürlerimi ve ileride yarışmaya katılacağım eserlerimi bu sergide sundum" dedi.

Barbaros Anadolu Lisesi öğretmeni Muhammed Hızır Güner, "Akçakoca'da bulunan 33 farklı branşta eğitim veren arkadaşlarımızın resimleri ile 2 gün sürecek bir sergi düzenliyoruz. 6 öğretmen arkadaşımızın önderliğinde suluboya, karakalem, yağlıboya, portre ve karikatür alanlarında çalışmalar yapıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün hizmet içi seminerleri kapsamında düzenlenen bu sergide öğretmen arkadaşlar hünerlerini sergiledi. Akçakoca bazında ilk defa düzenlenen bu sergiye ilgi büyük oldu" ifadelerini kullandı.

Sergi 20 Kasım tarihine kadar açık kalacak.

DÜZCE 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:11

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