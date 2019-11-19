Düzce Belediyesi çekiliş düzenledi

Düzce Belediyesi Düzcespor’un son iki maçta kazandığı galibiyet ve 3. Lig yolunda emin adımlarla ilerleyişine kayıtsız kalmadı.

Düzcespor’un küllerinden doğduğu ve son iki maçta kazandığı 3 puan ile Düzcelileri de gururlandırmasına Düzce Belediyesi de kayıtsız kalmadı. Düzcespor taraftarlarına ve her yaştan Düzceliye seslenen Düzce Belediyesi sosyal medyadan yaptığı duyuru ile bir çekiliş düzenledi. Twitter, Facebook ve Instagram hesaplarından yapılan duyuruda Düzcespor’un videosunu paylaşan Düzce Belediyesi “En iyisi için hep birlikte... Paylaşım yapan, Düzcespor forması ile resim çekip atan, beğeni yapan 3 kişiye futbolcularımızın imzalı formasını hediye ediyoruz. Çekiliş sonuçları hafta başında sizlerle” şeklinde paylaşım yaptı.

DÜZCE 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:11

GÜNEŞ 07:39

ÖĞLE 12:46

İKİNDİ 15:19

AKŞAM 17:42

YATSI 19:05

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