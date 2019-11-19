Vali Dr. Zülkif Dağlı İlahiyat Fakültesi’ni ziyaret etti

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Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni ziyaret ederek gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İlahiyat Fakültesi’nde yapılan çalışmaları yerinde görmek ve yapımı süren Üniversite Cami’si hakkında bilgi almak için Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni ziyaret eden Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı’ya, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Akif Öncü, Fakülte Dekanı Prof. Dr. İsmail Karagöz, Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Furat Akdemir bilgiler verdi.

DÜZCE 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:11

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