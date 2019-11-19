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Motosikletle uyuşturucu getirirken yakalandı

İHA

– Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yaptığı iki ayrı operasyonda 32 gram sentetik kannobinoid maddesi, 93 adet ekstasy hap ve bir miktar esrar maddesi ele geçirdi.

– Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yaptığı iki ayrı operasyonda 32 gram sentetik kannobinoid maddesi, 93 adet ekstasy hap ve bir miktar esrar maddesi ele geçirdi.
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen planlı/projeli çalışmalarda Bolu ilinden temin ettiği uyuşturucu maddeleri Düzce’ye motosiklet ile getirdiği tespit edilen şüpheli, Kaynaşlı Işıklı Kavşağı'nda durduruldu. Şahsın üzerinden yapılan aramada 32 gram sentetik kannobinoid maddesi ele geçirildi. Şahıs hakkında uyuşturucu madde bulundurmak kullanmak suçundan işlem yapılırken sorgulamasında hırsızlık suçundan yakalama kararının bulunduğu belirlenen zanlı tamamlanan işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaçarken yakalandı
İkinci olayda ise D655 karayolu üzeri Düzce istikametine hareket halinde olan araç, polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Karaca Işıklı Kavşağı'nda görevlilerce aracın sürücüsü ve yanındaki yolcu kadın durduruldu. Aracın içerisinde ve şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda, 93 adet ekstasy hap ve bir miktar esrar maddesi ele geçirildi. Zanlılar hakkında 'uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçundan işlem yapıldı.

DÜZCE

19 Kasım 2019 Salı

  • İMSAK 06:11
  • GÜNEŞ 07:39
  • ÖĞLE 12:46
  • İKİNDİ 15:19
  • AKŞAM 17:42
  • YATSI 19:05
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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