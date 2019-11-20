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Düzce’de on ayda 5 bin 204 konut satıldı

İHA

Düzce’de on ayda 5 bin 204 konut satıldı

– Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlü verilerine göre, Düzce’de 2019 yılı on ayında 4 bin 204 konut satışı gerçekleşti. Konut satışı yılsonuna doğru artmaya başlarken geçen yılın rakamlarının altında kaldı.
Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre, 2019 yılı Ocak ayında 500, Şubat ayında 452, Mart ayında 523, Nisan ayında 434, Mayıs ayında 377, Haziran ayında 343 konut, Temmuz ayında 510 konut, Ağustos ayında 500 konut, Eylül ayında 765 konut ve Ekim ayında ise 800 konut satışı gerçekleşti. Konut satışlarının yıl sonuna doğru arttığı gözlenirken geçen yıl satış rakamlarının altında kaldı.
Düzce’de 2018 yılında 8 bin 160 konut satışı gerçekleştirilirken bu yıl on ayda 5 bin 204 rakamına ulaştı.

Bölgede en az konut satışı Düzce’de
Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre, Doğu Marmara Bölgesine bağlı illerde 2019 yılı ekim ayında konut satışı, Kocaeli’de 3 bin 191 konut, Sakarya'da bin 843 konut, Düzce'de 800 konut, Bolu'da bin 118 konut ve Yalova'da bin 1 konut satışı gerçekleştiği görüldü.

Sektör umutlu değil
Hür Gurup Yönetim Kurulu Başkanı Hürkerim Küçükusta’da 2018 yılına göre 2019 yılında konut satışlarının düştüğünü bunun TÜİK rakamları ile görüldüğünü söyledi.
Küçükusta, "Geçtiğimiz yıllara bakıldığında bu yıl konut satışı istenilen seviyede değil. TÜİK’in vermiş olduğu rakamlarda bunu en güzel şekilde yansıtıyor. Yıl sonuna doğru faizlerdeki düşüş ile bir hareketlenme olsa da geçen yılın rakamlarına ulaşacak gibi değiliz" dedi.

DÜZCE

20 Kasım 2019 Çarşamba

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